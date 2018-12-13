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İSTANBUL

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29 ilde uyuşturucu operasyonu: Youtuber kardeşler gözaltında

Sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlendi. Youtube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeşler de gözaltına alındı.

DHA
Polis ekipleri, Youtuber kardeşleri de gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Youtuber kardeşleri de gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Youtuber kardeşleri de gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Youtuber kardeşleri de gözaltına aldı.

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul'da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

Ünlü Youtuber'a uyuşturucuya özendirme gözaltısı

  • İstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre ve Erdi K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler. Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.

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