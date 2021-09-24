2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı: FETÖ belgeleri tek tek inceleniyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ’yle ilgili materyalden incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır” dedi. 23 ilde kurulan hızlı veri inceleme sistemine değinen Soylu, 500 ilave personelle yıllık belge inceleme kapasitesini 45 binden 750 bine çıkardıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde düzenlenen “istihbarat ve güvenlik” temalı İkinci Uluslararası Güvenlik Kongresi’ne katıldı. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yapan Soylu, ikna çalışmaları kapsamında 28 bin 433 aile ile görüşüldüğü bilgisini verdi. 2016 yılından bu yana 1016 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu aktaran Soylu, “Sadece bu yıl 132 önemli terör olayının engellenmesi, sadece bu yıl 6 tanesi liste dışı olmak üzere 57 üst düzey teröristin etkisiz hale getirilmesi, devletin bu alana verdiği destek, köklü istihbarat geleneği ve yüksek koordinasyon sayesindedir” dedi.
23 ilde kurulan hızlı veri inceleme sistemine de değinen Soylu, şunları aktardı: “Yıllık belge inceleme kapasitemizi, 45 binden 750 bine çıkardık. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile ilgili ele geçirilen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.”