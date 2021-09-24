​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı: FETÖ belgeleri tek tek inceleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde düzenlenen “istihbarat ve güvenlik” temalı İkinci Uluslararası Güvenlik Kongresi’ne katıldı. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yapan Soylu, ikna çalışmaları kapsamında 28 bin 433 aile ile görüşüldüğü bilgisini verdi. 2016 yılından bu yana 1016 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu aktaran Soylu, “Sadece bu yıl 132 önemli terör olayının engellenmesi, sadece bu yıl 6 tanesi liste dışı olmak üzere 57 üst düzey teröristin etkisiz hale getirilmesi, devletin bu alana verdiği destek, köklü istihbarat geleneği ve yüksek koordinasyon sayesindedir” dedi.

FOTOĞRAF 14 Terör örgütü PKKKCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimat içeren dokümanların ziyaret sırasında getirilen pantolonların iç kısımlarına gizlenerek teslim edildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu talimatların yer aldığı pantolonları getirdiği öne sürülen 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Adana ve Siirt'te eş zaman operasyon düzenlendi. TEM ve özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde yapılan aramada 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında örgütün paravan olarak kullandığı iddia edilen Adana merkezli Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde (ÇUTHAY-DER) de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki ilde PKK operasyonu: Pantolonların iç kısımlarına zulalamışlar Adana ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimatlar içeren örgütsel dokümanları ziyaret sırasında getirdikleri pantolonların iç kısımlarına zulalanmış şekilde teslim ettikleri öne sürüldü. BiP'te paylaş

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FETÖ BELGELERİ İNCELENİYOR

23 ilde kurulan hızlı veri inceleme sistemine de değinen Soylu, şunları aktardı: “Yıllık belge inceleme kapasitemizi, 45 binden 750 bine çıkardık. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile ilgili ele geçirilen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.”