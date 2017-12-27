27 Aralık Çarşamba Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
Mehmetçik Katar'da
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan yeni bir grubun başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.
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ABD'den yaptırım kararı
ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetleriyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Pyongyang rejiminin 2 üst düzey yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Kore İşçi Partisinin kontrolündeki Kore Askeri Endüstri Bakanlığı Direktör Yardımcısı Kim Jong Sik ve Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol'un yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Çad'da önemli FETÖ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Debi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek" dedi.