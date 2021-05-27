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İSTANBUL

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Cumartesiye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yağışlı hava cuma günü yurda giriş yapıyor. Kritik gün ise cumartesi. Tahminlere göre cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak ve yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında da düşüşler gerçekleşecek. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
27 mayıs hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ; bugün Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

CUMARTESİYE DİKKAT!

Meteoroloji'nin beş günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.





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