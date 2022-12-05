28 aracın motorunu çaldılar: Üç şüpheli operasyonla yakalandı

Avcılar’da 13 Kasım tarihinde Adem U., iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili polise ihbarda bulundu.

28 araç motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığının bildirilmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda polis, iş yerindeki hırsızlığı gerçekleştirilen 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

19 suç kaydı bulunan Yaşar U. (31), 2 suç kaydı bulunan Sinan K. (31) ve 7 suç kaydı olan Sadık K. (33) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalınan araç motorlarından 27’si ile çeşitli araç parçaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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FOTOĞRAF 19 İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti Karaman'da silahlı saldırgan, iki kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi de ağır yaraladı. Katilin yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankaranın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarında meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoya çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoyun babası Haydar Ulusoyun emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoyun cenazesinin, yarın saat 11.00de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde düzenlenecek törenin ardından İstanbulda toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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