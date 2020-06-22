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Gündem 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
POLİTİKA

28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ''Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda, Pasaport İdari Karar Komisyonu, 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular, il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

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