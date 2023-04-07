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28 bin konut bu yaz bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inşasına başlanan 27 bin 949 konutun yaz aylarında bitirilerek depremzedelere teslim edileceğini söyledi. Kriter dergisine konuşan Erdoğan, önceliklerinin deprem bölgesini ayağa kaldırmak olduğunu, muhalefetin ise koltuk pazarlığına tutuştuğunu dile getirdi. Erdoğan, “Bu masa kumar masasıdır. Adeta bir yıkım ittifakı gibi hareket etme sözü veriyorlar. Bu oluşum istikrarsızlığa gebe bir oluşumdur” dedi.

04:00 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi için açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi için açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ihya ve inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Erdoğan, Kriter dergisine yaklaşan seçimler, depremlerin ardından inşa ve ihya faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz, deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması. Bunun için gayret ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaz mevsimine kadar bu konutları bitireceğiz. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere, toplam 650 bin konutu tamamlayıp, deprem bölgesindeki vatandaşlara teslim etmek” dedi. 14 Mayıs seçimleri ilgili de sıcak mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:

  • Muhalefet Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, milletvekilliklerini ve devletin yönetim kademelerini bir at pazarlığına dönüştürerek bir araya geldi. Millete hizmeti değil, ülkenin menfaatlerini değil, kendi çıkarlarının peşinde olduklarını bu süreçte gösterdiler.

ENTRİKA VE KRİZ MASASI


#deprem bölgesi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
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