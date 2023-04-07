28 bin konut bu yaz bitecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi için açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ihya ve inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Erdoğan, Kriter dergisine yaklaşan seçimler, depremlerin ardından inşa ve ihya faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.
“Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz, deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması. Bunun için gayret ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaz mevsimine kadar bu konutları bitireceğiz. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere, toplam 650 bin konutu tamamlayıp, deprem bölgesindeki vatandaşlara teslim etmek” dedi. 14 Mayıs seçimleri ilgili de sıcak mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:
- Muhalefet Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, milletvekilliklerini ve devletin yönetim kademelerini bir at pazarlığına dönüştürerek bir araya geldi. Millete hizmeti değil, ülkenin menfaatlerini değil, kendi çıkarlarının peşinde olduklarını bu süreçte gösterdiler.
ENTRİKA VE KRİZ MASASI
- Ülkeye istikrarı değil, kaosu vadediyorlar. ‘Ne vereyim abime’ mantığı ile koltuk dağıtmanın, koltuk pazarlığının peşindeler. Mevcut koltuklar yetmez endişesi ile bakanlık sayılarını artırarak birilerine yeni koltuk bulma derdindeler.
- Milletin önüne koyacakları bir vizyonları olmadığı için, ‘iktidara gelirsek yapılanları yıkacağız’ diye milletin önüne çıkıyorlar. Adeta bir yıkım ittifakı gibi hareket etme sözü veriyorlar. Milletimizin desteğinden daha çok uluslararası güç odaklarının kendilerine ‘aferin’ demesine muhtaçlar.
- Muhalefetin, Türkiye’nin önüne koyduğu model ittifaktan daha çok, eski koalisyonların yeniden canlandırılması girişimi.
- Bu masa kumar masasıdır. Bunların masası kavganın, entrikanın eksik olmadığı bir kriz masasıdır. Yedili masa, Türkiye’yi AK Parti iktidarları öncesine götürecek, yönetim krizine ve siyasi istikrarsızlığa gebe bir oluşumdur.