28 bin konut bu yaz bitecek

Milletin önüne koyacakları bir vizyonları olmadığı için, ‘iktidara gelirsek yapılanları yıkacağız’ diye milletin önüne çıkıyorlar. Adeta bir yıkım ittifakı gibi hareket etme sözü veriyorlar. Milletimizin desteğinden daha çok uluslararası güç odaklarının kendilerine ‘aferin’ demesine muhtaçlar.