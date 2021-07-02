Gündem 28 İlçede Yaz Spor Okulları Yeniden Başlıyor
YEREL GÜNDEM

28 İlçede Yaz Spor Okulları Yeniden Başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi için düzenlediği “Spor Konya Projesi” yeniden çocuklarla buluşuyor. Pandemi nedeniyle ara verilen Spor Okullarında yaz dönemi için kayıtların alınmaya başlandığını açıklayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki tüm öğrencileri kayıt yaptırmaya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 İlçede Yaz Spor Okulları Yeniden Başlıyor
Spor Konya Projesi

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen “Spor Konya Projesi” bu yaz yeniden başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelik verdikleri konuların başında yarınların teminatı çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi geldiğini ifade ederek, bu kapsamda hayata geçirdikleri “Spor Konya Projesi” ile çocukları ve gençleri sporla tanıştırdıklarını söyledi.

Pandemiden önce başlattıkları Spor Okullarına koronavirüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları ancak normalleşme süreciyle birlikte bu yaz döneminde ilçelerdeki öğrencilerin yeniden sporla buluşacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Spor Konya Projesi ile gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Başarılı olanlarını da Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. 28 ilçemizdeki yaşları uyan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek ve “Spor Konya Projesi” için kayıtlar sporkonya.com.tr adresinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. 25 farklı branşta faaliyet verilecek Yaz Spor Okullarında kayıtlar 7 Temmuz tarihinde sona erecek.

Yaz Spor Okullarında faaliyet gösterilecek branşlar ise şunlar: futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, badminton, halter, güreş, karate, bocce, judo, jimnastik, satranç, dart, kick boks, masa tenisi, okçuluk, boks, halk oyunları, akıl ve zekâ oyunları, atletizm, bisiklet, kort tenisi, oryantiring, futsal.

Abone Ol Google News
Oh be dünya varmış

'Oh be dünya varmış'

İstanbul'da 7 bin lira maaşı bıraktı köyünde çobanlığa başladı.
O bir karavan

O bir karavan

​Hayatını 'Küpşeker'e sığdırdı, rotasız seyyah oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Sakarya'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

​İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.