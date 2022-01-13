28 ilde tefecilere 'Kene' operasyonu: 160 kişi için gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.