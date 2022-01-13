28 ilde tefecilere 'Kene' operasyonu: 160 kişi için gözaltı kararı

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Köfteci olarak kullanılan minibüs yandı: 'Şaka sandım, yapan kişiyi tanıyorum'

Kağıthane'de Bircan Pakır'ın köfteci olarak kullandığı 34 GY 6935 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. Ekmek teknesinin hurdaya döndüğünü gören Pakır, daha önce de aracına zarar verildiğini belirterek olayın kundaklama olduğunu iddia etti. Pakır "Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum" diye konuştu.