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ANKARA

28 ilde tefecilere 'Kene' operasyonu: 160 kişi için gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
28 ilde tefecilere Kene operasyonu: 160 kişi için gözaltı kararı
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Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldı.

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