28 Mayıs'ın telafisi yok: Sandıkları bayram yerine çevirelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hayatta pek çok şeyin telafisinin olduğunu, ama sandığın telafisinin bulunmadığını dile getirdi. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu. Erdoğan, daha sonra İstanbul Kongre Merkezi’nde “Kadınların Türkiye’si İstanbul Buluşması”na katılarak burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, “İşi şansa bırakamayız. ‘Nasıl olsa öndeyiz’ duygusunun, bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi, inşallah 28 Mayıs’ta (yarın) hem de ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

KİFAYETSİZLİK ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın istiklal ve istikbali uğruna verdikleri mücadeleyle milletin huzurunda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye’ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla eksiklerimizle kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK’yi batırmayı, siyasi kariyerine de CHP’yı batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var. Türk siyasetinin 21 yıldır unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var”

SANDIĞA KADIN ELİ DEĞECEK

3 Kasım 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilalini kadınların başlattığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ama sandık önümüze sadece 5 yılda bir gelir. Özellikle 28 Mayıs’taki gibi seçim hayatımızda bir kez yaşanır. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gitmenizi, oraları bayram yerine çevirmenizi özellikle rica ediyorum. 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa kadın elinin gideceğine inanıyorum”

28 Mayıs’ı şölene çevirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım” dedi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs’ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs’ın da İstanbul’un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis’te yoksun, nasıl sileceksin?

Kılıçdaroğlu’nun ‘Kredi kartı borçlarını sileceğiz’ açıklamasını değerlendiren Erdoğan şöyle konuştu: “Ya sen bir defa parlamentoda yoksun. Nasıl sileceksin? Parlamentoda 323 var, Cumhur İttifakı. Onların izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Milletimizi, bu herhalde hepten ‘Hiçbir şey bilmez.’ konumuna düşürüyor. Onun için pazar günü buna öyle bir ders vermeliyiz ki, öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamalı.”

Doğalgazda yeni müjdeler kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahaber televizyonunda soruları cevapladı. 28 Mayıs seçimlerine ilişkin sıcak mesajlar veren Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

* Özdağ- Kılıçdaroğlu pazarlığı: Bunlar Kılıçdaroğlu’nun ilkesiz siyaset yaptığının resmidir. Siyaseti adeta at pazarına çevirdiler. Oy oranına bakmadan tabelası olan herkes CHP’den ya bakanlık ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı kopardı. Yüzde 1 bile oy alamayan partiler 40’a yakın vekil kopardı. Bizim böyle siyaset anlayışımız yok.

* Kabine çalışmaları: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yakışan bir kabinemiz şüphesiz ki olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kültür sanat dünyasına kadar pek çok değerli ismimiz mevcut. Bu kıymetli isimlerin tecrübelerinden yararlanabiliriz.

* ‘Kira’ya düzenleme: Kira fiyatları artışlarına biz yüzde 25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Çeşitli destek paketleriyle konut arzını arttıracağız.

* Yeni müjdeler yakın: Gaz ve petrol aramalarında yeni müjdeler yakın. Batı Karadeniz’deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz’e de kaydırdık. Özellikle Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz arıyoruz. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız.

* Asgari ücret artacak: Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Bütün emekçileri enflasyona karşı koruma tedbirlerini alacağız. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz.

* Katılmak isteyene kapımız açık: Partisinden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onlara ihtiyacımız yok.

* Sensiz olmaz, sandığa gidelim: 28 Mayıs için bizim başlığımız ‘Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa’. Bu bizim için çok önemli. Bu işi hafife almamak gerekiyor. Bir oyun çok çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. ‘Aman canım bu defa gitmeyelim’ demeyelim. Cumhur İttifakı’nı destekleyenlere vatandaşlarıma sesleniyorum. ‘Sensiz olmaz.’ 28 Mayıs’ta sandığa gidelim.”

Pazarcıyla kavga edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Bayrampaşa’da tartıştığı pazarcıyı şikayet ederek gözaltına aldıran İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan şöyle konuştu: “Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum’da, İsviçre’de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Pazarcıyla kavga edilir mi? Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Böyle idarecilik, böyle belediye başkanlığı olmaz. Belediye’yi bırakıp gidip Van’da siyaset yapıyor. Gitmiş orada PKK’nın işaretini yapıyor.”

BATI HAZMEDEMEDİ

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: “Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan’ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz.

TALİMATI KANDİL’DEN ALIYOR

PKK’dan Kılıçdaroğlu’na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil’den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil’den talimatı alan Bay bay Kemal’i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kadınların Türkiye’si İstanbul Buluşması”na katıldı.

Öğrencilerden Erdoğan’a destek bildirisi

209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme yönünde ortak bildiri yayımladı.

VARLIKLA YOKLUĞUN TERCİHİ OLACAK

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı da seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yazılı açıklamasında, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin sıradan bir seçim değil, varlıkla yokluğun tercihi olduğunu belirtti.

İSTİKRAR İÇİN ERDOĞAN

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, partisinin terörle anılmasını içine sindiremediğini belirtti. Atılgan, “İstikrarın devam etmesi için tercihim Sayın Erdoğan olacak” dedi.

Erbakan mazbatasını aldı

İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazbatasını aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na partililerle gelen Erbakan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inandıklarını söyledi.







