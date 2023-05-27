28 Mayıs'ın telafisi yok: Sandıkları bayram yerine çevirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sandığın telafisi olmaz” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hayatta pek çok şeyin telafisinin olduğunu, ama sandığın telafisinin bulunmadığını dile getirdi. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu. Erdoğan, daha sonra İstanbul Kongre Merkezi’nde “Kadınların Türkiye’si İstanbul Buluşması”na katılarak burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, “İşi şansa bırakamayız. ‘Nasıl olsa öndeyiz’ duygusunun, bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi, inşallah 28 Mayıs’ta (yarın) hem de ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız” değerlendirmesini yaptı.
KİFAYETSİZLİK ÖRNEĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın istiklal ve istikbali uğruna verdikleri mücadeleyle milletin huzurunda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye’ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla eksiklerimizle kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK’yi batırmayı, siyasi kariyerine de CHP’yı batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var. Türk siyasetinin 21 yıldır unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var”
SANDIĞA KADIN ELİ DEĞECEK
3 Kasım 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilalini kadınların başlattığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ama sandık önümüze sadece 5 yılda bir gelir. Özellikle 28 Mayıs’taki gibi seçim hayatımızda bir kez yaşanır. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gitmenizi, oraları bayram yerine çevirmenizi özellikle rica ediyorum. 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa kadın elinin gideceğine inanıyorum”
28 Mayıs’ı şölene çevirelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım” dedi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs’ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs’ın da İstanbul’un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Meclis’te yoksun, nasıl sileceksin?
Kılıçdaroğlu’nun ‘Kredi kartı borçlarını sileceğiz’ açıklamasını değerlendiren Erdoğan şöyle konuştu: “Ya sen bir defa parlamentoda yoksun. Nasıl sileceksin? Parlamentoda 323 var, Cumhur İttifakı. Onların izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Milletimizi, bu herhalde hepten ‘Hiçbir şey bilmez.’ konumuna düşürüyor. Onun için pazar günü buna öyle bir ders vermeliyiz ki, öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamalı.”
Doğalgazda yeni müjdeler kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahaber televizyonunda soruları cevapladı. 28 Mayıs seçimlerine ilişkin sıcak mesajlar veren Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:
Pazarcıyla kavga edilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Bayrampaşa’da tartıştığı pazarcıyı şikayet ederek gözaltına aldıran İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan şöyle konuştu: “Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum’da, İsviçre’de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Pazarcıyla kavga edilir mi? Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Böyle idarecilik, böyle belediye başkanlığı olmaz. Belediye’yi bırakıp gidip Van’da siyaset yapıyor. Gitmiş orada PKK’nın işaretini yapıyor.”
BATI HAZMEDEMEDİ
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: “Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan’ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz.
TALİMATI KANDİL’DEN ALIYOR
PKK’dan Kılıçdaroğlu’na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil’den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil’den talimatı alan Bay bay Kemal’i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız.”
Öğrencilerden Erdoğan’a destek bildirisi
209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme yönünde ortak bildiri yayımladı.
VARLIKLA YOKLUĞUN TERCİHİ OLACAK
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı da seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yazılı açıklamasında, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin sıradan bir seçim değil, varlıkla yokluğun tercihi olduğunu belirtti.
İSTİKRAR İÇİN ERDOĞAN
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, partisinin terörle anılmasını içine sindiremediğini belirtti. Atılgan, “İstikrarın devam etmesi için tercihim Sayın Erdoğan olacak” dedi.
Erbakan mazbatasını aldı
İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazbatasını aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na partililerle gelen Erbakan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inandıklarını söyledi.