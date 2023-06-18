28 Mayıs'ta büyük kuşatmayı parçaladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan Erdoğan, bundan 21 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye’nin 2001 krizinin ağır şoku altında olduğuna işaret etti.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ

O dönemde ihracatıyla altyapısıyla üstyapısıyla istihdamıyla gerçekten kendini güç bela ayakta tutan bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “İş dünyamızla dayanışma içinde çalışarak bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline geldik. Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik, bugün bu rakamı 1,5 ayda gerçekleştiren güçlü bir ekonomiye kavuşturduk” diye konuştu.

DEPREMİN ETKİLERİ AZALIYOR

2022 senesinin ihracat açısından adeta rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Erdoğan, bu yıla da çok güçlü bir giriş yaptıklarını ancak 6 Şubat’ta depremlerinde konutların yanı sıra iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri ve ticarethanelerin de depremde ciddi zarar gördüğünü anlattı. Erdoğan, “Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de hamdolsun günden güne azalıyor” ifadelerini kullandı.

TEK HANEYE İNECEK

Büyüme tarafında da benzer müjdeli rakamlara şahit olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek hamdolsun son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme ve ihracat rakamları deprem felaketi sonrası ekonomimizin beklenenden daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü.”

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

“Yeni ekonomik kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü, Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yolunda sizlerden aldığımız güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.”

Büyük kuşatmayı parçaladık

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ezici bir zafer kazanarak, yasaması ve yürütmesiyle Türkiye’ye 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduklarını dile getiren Erdoğan, “5 sene boyunca hiç durmadan çalışarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa edeceğiz. Türkiye sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük kuşatmayı da parçalamıştır” dedi. “Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz. Sırf iktidara gelmek uğruna kimlerin kimlerle hangi pazarlıklara giriştiği, kapalı kapılar ardında ne tür sözlerin verildiği, vatanın bekasının ‘işporta malı’ gibi nasıl tezgaha konulduğu zamanla ortaya saçılacaktır.”

KAVGALARI HİÇ DURMADI

Hepsinden öte, terör örgütleriyle ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten ‘Verilmiş sadakamız varmış’ diyeceğiz.28 Mayıs’tan bu yana muhalefet cephesinde yaşananlar, ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü zaten anlatıyor. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Millete demokrasi vadedenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Çok daha ilginci, ‘Halil İbrahim sofrası’ diyerek demokrasi mücadelesinin yapıldığı yeri böyle bir yemek sofrasına dönüştürmenin de ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıktı.”

O MASA KURTLAR SOFRASI

“Millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. İşte milletimiz, o engin basiret ve ferasetiyle bunların asıl yüzünü görmüş, kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı tavrı muhalefetten de bekliyoruz. Muhalefetin de hatalarını görüp, kendilerini düzeltmelerini ümit ediyoruz. Millete karşı siyaset yapmak yerine, ülke ve millet için siyaset yapmaları hem kendileri hem de demokrasimiz açısından daha faydalı olacaktır.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Erdoğan’a üzerinde 100 yıldız bulunan, 27 ihracatçı sektörünü temsilen 27 farklı eserin sanatçı Kenan Işık tarafından resmedildiği “TİM 30. Yılı Özel İhracatın Yüzyılı Tablosu”nu hediye etti.

Ülkemiz gümbür gümbür geliyor

İstanbul Finans Merkezi’nin fintek ve katılım finans alanlarında küresel bir çekim merkezi haline geleceğine inandığını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Türk ekonomisinin tüm sektörleri gibi ihracatçılarımızın da İstanbul Finans Merkezi’nin oluşturduğu ekosistemden istifade edeceğine inanıyorum. Sağlık turizminde ülkemizi küresel bir merkez haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. İnşallah 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız. Aynı şekilde bu sene lojistik ihracatında 40 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bu hedeflerimize ulaşacağımızdan asla şüphe duymuyoruz. Millet olarak artık geleceğimize daha güvenle ve umutla bakıyoruz. Dünyada yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. İçimizdeki kimi gafiller anlamasa da yurt dışından ülkemizi takip edenler bu hakikati daha net görüyor. 2023 Türkiye’sini halen 80’lerin, 90’ların kalıplarıyla okumaya çalışanlar idrak edemese de ülkemiz gümbür gümbür geliyor.”

Muhalefet açığını bir türlü kapatamadık

Türkiye’nin geride bırakılan 21 yılda pek çok açığı kapattığını ifade eden Erdoğan, demokrasiden hak ve özgürlüklere, altyapı yatırımlarından millet iradesinin kullanılmasına kadar nerede bir açık varsa onun üzerine gittiklerini ama ülkenin en kronik sorunlarından olan muhalefet açığını bir türlü kapatamadıklarını ifade etti. Son seçim sonuçlarının Türkiye’deki muhalefet açığının kapanması için de bir fırsat teşkil ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye artık her hayırlı işe karşı çıkan, mahkeme kapılarında nöbet tutan, ‘istemezükçü’ bir muhalefet anlayışını hak etmiyor.”

BABA-OĞUL TAHT KAVGASI!

“Milletimiz iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor. Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor. Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak, Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı’nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum.”

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Türkiye’nin yüz milyonlarca insanın gündeminde olan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “İhracatımızı artırmanın yollarını aramalıyız. Ticaret müşavirliklerimiz ve diplomatik temsilciliklerimiz vasıtasıyla sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu konuda ihmali veya kastı olanlardan da kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

2028 ihracat hedefi 400 milyar dolar

“Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor” diyen Erdoğan, “Son 12 ayda ihracatımız 254,4 milyar dolara ulaştı. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır” diye konuştu.

Geride silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya’da yayımlanan Il Messaggero gazetesinde makale kaleme aldı. “Dostum Berlusconi” sözleriyle başlayan makalede Erdoğan, “Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık” ifadelerini kullandı. Berlusconi ile görevden ayrıldıktan sonra beşeri bağlarını hep koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi’nin 2003’te oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi’nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır.”







