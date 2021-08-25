28 Şubat tutuklusu Çevik Bir'e sağlık durumunun tespiti için sevk 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarının onanmasının ardından tutuklanan ve cezaevine gönderilen dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için resen İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 11:13 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 11:27 DHA