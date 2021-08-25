28 Şubat tutuklusu Çevik Bir'e sağlık durumunun tespiti için sevk

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in, resen Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildi.
MUAYENE EDİLECEK
Çevik Bir, bugün saat 09.30’da, İzmir 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Avukatı Ümit Kara,yaptığı açıklamada, bir süredir demans hastalığı belirtileri gösteren Çevik Bir’in sağlık durumunun tespiti için bu hafta içinde ihtisas muayenesi yapılacağını söyledi.
İNFAZI ERTELENEBİLİR
Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.