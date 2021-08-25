Gündem 28 Şubat tutuklusu Çevik Bire sağlık durumunun tespiti için sevk
İZMİR

28 Şubat tutuklusu Çevik Bir'e sağlık durumunun tespiti için sevk

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarının onanmasının ardından tutuklanan ve cezaevine gönderilen dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için resen İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
28 Şubat tutuklusu Çevik Bire sağlık durumunun tespiti için sevk
Çevik Bir

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in, resen Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildi.

MUAYENE EDİLECEK

Çevik Bir, bugün saat 09.30’da, İzmir 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Avukatı Ümit Kara,yaptığı açıklamada, bir süredir demans hastalığı belirtileri gösteren Çevik Bir’in sağlık durumunun tespiti için bu hafta içinde ihtisas muayenesi yapılacağını söyledi.

İNFAZI ERTELENEBİLİR

Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

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