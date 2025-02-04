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29 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 93 şüpheli gözaltına alındı

29 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 93 şüpheli gözaltına alındı

12:524/02/2025, Salı
AA
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Polis ekipleri, FETÖ'ye operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, FETÖ'ye operasyon düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” çerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’da operasyonlar düzenlendi.

29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-37” operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” çerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

#Ali Yerlikaya
#FETÖ
#Kıskaç-37
#operasyon

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