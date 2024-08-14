29 şehit verilen 16 terör eyleminden sorumluydu: Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

29 şehit verilen 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve Kırmızı kategoride aranan sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, teröriste düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.
"Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz"
"Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." denilen açıklamada operasyona ilişkin şu detaylar verildi: