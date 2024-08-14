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29 şehit verilen 16 terör eyleminden sorumluydu: Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 29 şehit verilen 16 terör eyleminin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu Bervar kod adlı Seyran Çomak isimli PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörist, Kırmızı kategoride arananlar arasında yer alıyordu.

Hüseyin Berk
18:29 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:25 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ağrı'da öldürülen terörist Seyran Çomak
Ağrı'da öldürülen terörist Seyran Çomak

29 şehit verilen 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve Kırmızı kategoride aranan sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, teröriste düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.




"Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz"

"Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." denilen açıklamada operasyona ilişkin şu detaylar verildi:

"Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda;
Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi.
Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan
Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin;
-28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği,
-72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.
2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi."


#İçişleri Bakanlığı
#PKK
#Terörist
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