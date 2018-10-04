3 büyükelçi merkeze alındı 4 yeni büyükelçi atandı Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, KKTC, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçisi ve Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçisi merkeze alındı. Merkeze alınan büyükelçiler ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine yeni atama yapıldı.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 07:25 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 07:29 AA