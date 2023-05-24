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3 cana kıyan FETÖ'cüye üç kez ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimine katılan ve biri albay 3 kişinin ölümüne neden olan Kurmay Yüzbaşı Mehmet Purtaş, üç kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Purtaş'ın, 66 Mekanize Tugayı’ndaki çatışmayı başlatarak darbeci askerleri Yunanistan’a taşıyan helikopterin kalkmasını sağladığı öğrenildi.

04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Erdal Kılınç.

FETÖ üyesi darbecilerin yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Kurmay Yüzbaşı Mehmet Purtaş katıldı. Purtaş, Kurmay Albay Sait Ertürk, Komiser Serdar Gökbayrak ile A Haber TV kanalını işgal girişimini engellemeye çalışırken şehit edilen Servet Asmaz’ın şehit edilmesiyle ilgili hazırlanan ek iddianame kapsamında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Purtaş’ın 3 kişinin öldürülmesi eylemine katıldığını, bu nedenle üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.

HELİKOPTER YUNANİSTAN'A GİTMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Turkuaz Medya binasına işgal girişiminin başarısız olmasının ardından Şile'ye gittikleri tespit edilen Purtaş'ı taşıyan helikopterin, aynı zamanda Yunanistan'a FETÖ'cü darbecileri kaçıran helikopter olduğu öğrenildi.

DEDEAĞAÇ'A ACİL İNİŞ

1’i sivil 7’si askeri üniformalı 8 FETÖ’cü eski asker, Dedeağaç Havaalanı'na acil iniş yapmış, üniformalarındaki rütbelerini sökerek sığınma talebinde bulunmuştu.

OLASI MİT OPERASYONUNA HAZIRLIK

Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan FETÖ üyesi 8 askerin, "Olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Yunan makamlarınca Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiği bildirildi.

15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçan yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan yaklaşık 9 bininin de siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor.



#fetö
#15 Temmuz
#Mehmet Purtaş
34 dakika önce
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