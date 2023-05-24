3 cana kıyan FETÖ'cüye üç kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce, isim vermeden Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır." ifadelerini kullanan İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz." diye konuştu.