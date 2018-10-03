Gündem 3 Ekim 2018 Çarşamba gün ortası haberleri
İSTANBUL

3 Ekim 2018 Çarşamba gün ortası haberleri

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonla mücadele planının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın milyon dolarlık kaçakçılığı ayyuka çıktı. 3 Ekim 2018 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Ekim 2018 günün öne çıkan haberleri...
3 Ekim 2018 günün öne çıkan haberleri...

Enflasyon rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Albayrak enflasyonla mücadelenin çerçevesinin ise gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyonla topyekun mücadele edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Albayrak enflasyonla mücadelenin çerçevesinin ise gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

Bakan Albyarak tarih verdi: Topyekün mücadele başlıyor
EKONOMİ
Bakan Albyarak tarih verdi: Topyekün mücadele başlıyor

Endonezya'da sokaklar ceset kokuyor

7.4'lük deprem ve tsunami ile sarsılan Endonezya'da ölü sayısı 1407'ye yükseldi. Sokakların ceset koktuğu bilgileri gelirken, ölüler için kazılan toplu mezarlar ve defin işlemleri devam ediyor. Türkiye, STK'lar ve Kızılay aracılığıyla bölgeye yardım ekiplerini gönderdi.

Endonezya’da ölü sayısı her geçen dakika artıyor
DÜNYA
Endonezya’da ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Vergi kaçakçılığı ayyuka çıktı

ABD'nin New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın ailesinin vergi kaçakçılığına yardım ederek milyonlarca dolar kazanç sağladığını iddia etti. Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.

Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması
DÜNYA
Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması

Papa güven vermiyor

ABD'de Katolikler arasında yapılan araştırmaya göre cinsel istismar skandallarının ardından gösterdiği tutum nedeniyle Papa Franciscus'a güvenin azaldığı ortaya çıktı.

Papa güven vermiyor
DÜNYA
Papa güven vermiyor

Kelepir fiyatına Facebook hesabı!

Facebook 25 Eylül 2018’de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı. Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu dark web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi. Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.

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Facebook hesapları 'dark web' üzerinden 3 dolara satılıyor
TEKNOLOJİ
Facebook hesapları 'dark web' üzerinden 3 dolara satılıyor

Tek sorumlu ben değilim

Fenerbahçe’de alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilmesi beklenen Hollandalı teknik adam, “Sezon hazırlık kampında her şey yolunda gidiyordu, ancak daha sonra sezon devam ederken kulübün maddi sıkıntısı söylenerek takımın kalbi Josef ile Giuliano satıldı. Tek sorumlu ben değilim, istediğim transferler yapılmadı” dedi.

Tek sorumlu ben değilim
SPOR
Tek sorumlu ben değilim

Ordu çikolata üssü olacak

Ordu, Türkiye’nin çikolata üretim merkezi olmak için gün sayıyor. Şehirde sanayi odası ve Çalışma Bakanlığı desteğiyle başlatılan ‘butik çikolatacılık’ büyüyor. Ordu Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, “1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz” dedi.

Ordu çikolata üssü oluyor
EKONOMİ
Ordu çikolata üssü oluyor

Bingöllüler kayıp şehrin peşinde

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan Pergasur Şelalesi'nin olduğu yerde tarihi kalıntı ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırılan Pergasur’a ait olduğu iddia ediliyor. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığını öğrenmek için bölgede çalışma başlatılmasını talep etti.

Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı
HAYAT
Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı

Sakın evde denemeyin!

Samurayların kılıç testleri büyük ilgi gördü
OYNAT 01:34
Samurayların kılıç testleri büyük ilgi gördü
Samurayların kılıç testleri sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Bambular üzerinde yapılan testte başarısız olanlar kadar, bambuları kağıt gibi kesen samuraylar da var.
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