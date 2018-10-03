3 Ekim 2018 Çarşamba gün ortası haberleri

Enflasyon rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Albayrak enflasyonla mücadelenin çerçevesinin ise gelecek hafta açıklanacağını belirtti.
Enflasyonla topyekun mücadele edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Albayrak enflasyonla mücadelenin çerçevesinin ise gelecek hafta açıklanacağını belirtti.
Endonezya'da sokaklar ceset kokuyor
7.4'lük deprem ve tsunami ile sarsılan Endonezya'da ölü sayısı 1407'ye yükseldi. Sokakların ceset koktuğu bilgileri gelirken, ölüler için kazılan toplu mezarlar ve defin işlemleri devam ediyor. Türkiye, STK'lar ve Kızılay aracılığıyla bölgeye yardım ekiplerini gönderdi.
Vergi kaçakçılığı ayyuka çıktı
ABD'nin New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın ailesinin vergi kaçakçılığına yardım ederek milyonlarca dolar kazanç sağladığını iddia etti. Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.
Papa güven vermiyor
ABD'de Katolikler arasında yapılan araştırmaya göre cinsel istismar skandallarının ardından gösterdiği tutum nedeniyle Papa Franciscus'a güvenin azaldığı ortaya çıktı.
Kelepir fiyatına Facebook hesabı!
Facebook 25 Eylül 2018’de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı. Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu dark web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi. Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.
Tek sorumlu ben değilim
Fenerbahçe’de alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilmesi beklenen Hollandalı teknik adam, “Sezon hazırlık kampında her şey yolunda gidiyordu, ancak daha sonra sezon devam ederken kulübün maddi sıkıntısı söylenerek takımın kalbi Josef ile Giuliano satıldı. Tek sorumlu ben değilim, istediğim transferler yapılmadı” dedi.
Ordu çikolata üssü olacak
Ordu, Türkiye’nin çikolata üretim merkezi olmak için gün sayıyor. Şehirde sanayi odası ve Çalışma Bakanlığı desteğiyle başlatılan ‘butik çikolatacılık’ büyüyor. Ordu Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, “1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz” dedi.
Bingöllüler kayıp şehrin peşinde
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan Pergasur Şelalesi'nin olduğu yerde tarihi kalıntı ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırılan Pergasur’a ait olduğu iddia ediliyor. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığını öğrenmek için bölgede çalışma başlatılmasını talep etti.