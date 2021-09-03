Gündem Çok sayıda ile şiddetli yağış uyarısı Metrekareye 100 kilo yağış düşecek
RİZE

Çok sayıda ile şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 100 kilo yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Eylül hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Tokat, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış alan bölgelerde metrekareye 50 ile 100 kilogram yağış düşeceği de öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
3 Eylül hava durumu raporunda yağış uyarısı: Kastamonu, Sinop, Ordu, Rize, Artvin il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop’un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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