3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı

Gündem

Polis 'Balta' çetesini iş başında kıskıvrak yakaladı

Başkent’te oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ‘Balta’ operasyonunda, çete lideri ‘balta’ lakaplı şahıs ile 7 kişi gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise 3 şüpheli çaldıkları araçları parçalarken yapılan baskında suçüstü yakalandı.