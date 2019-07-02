Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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ADANA

Adana'da yasadışı bahis çetesi operasyonu: 28 gözaltı kararı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen haklarında gözaltı kararı çıkartılan 28 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
AA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
AA
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

3 İLDE OPERASYON

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliyi yakalamak için Adana, Antalya ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 lüks daire, 4 otomobil, ve 308 hesaba el konulduğu belirtildi.

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