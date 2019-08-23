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BURSA

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.

Haber Merkezi IHA
3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas ve annesi Arzu Darlas.
3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas ve annesi Arzu Darlas.

Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirdi.

Yüzde yüz engelli olan ve makineye bağlı olmadan yaşayamayan çocuklarını ilaç yazdırmak için ailesi her ay 2-3 kez sağlık ocağına gitmek mecburiyetinde kalıyor.

Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas.

İSYAN ETTİREN UYGULAMA

Osmangazi ilçesindeki Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde bulunan aile hekimine düzenli olarak çocuğunun ilaçlarını yazdırmak için giden anne Arzu Darlas, anlaşılmaz bir tavırla karşılaşıyor. İlaç yazdırmak için sağlık ocağına giden anneye çocuğun da sağlık ocağına getirilmesi gerektiği söyleniyor. 3 tane makineye bağlı ve her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuğunu bir kez makinelerle sağlık merkezine götüren anne, her defasında bu uygulama istenince isyan etti.

  • Sağlık ocağındakilere durumu anlatan anne, ısrarla çocuğunun ilaç yazılması için sağlık ocağına getirilmek istenmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

MİKROP KAPTIĞI İÇİN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çocuğunu ilaç yazdırmak için makinelerle sağlık ocağına götürdüğünü ifade eden Arzu Darlas,

"Benim çocuğum srepriyal palsi hastası. Yüzde yüz engelli. 3 tane makineye bağlı. Çocuğumun bütün ilaçları, bezi, maması ve sondası raporla alınabiliyor. Ben ilaç ve diğer malzemeleri Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimimize yazdırıyorum, ama bana çocuğumu da getirmem söyleniyor. Çocuğu görmesine rağmen çocuğu sağlık ocağına getirmemi istiyor. Ben bu durumdaki çocuğumu nasıl getireyim dediğimde, o zaman ilaç yazamam diyor. Çocuğumu bir ay önce makineleriyle birlikte sağlık ocağına çok zor şartlarda götürdüm, ama ertesi gün çocuğumu mikrop kaptığı için yoğun bakıma yatırdık. 15 gün yoğun bakımda yattı. Doktor da dışarıya çıkmaması gerektiğini, ancak yönetmeliğe göre bunu yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Ben çocuğumu sağlık ocağına nasıl götüreyim? Ben 2 gündür çocuğumun nöbet ilacını veremiyorum" dedi.

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