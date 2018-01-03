3 Ocak Çarşamba Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

Mısır OHAL'i 3. kez uzattı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararname yayınladığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı.

DÜNYA Mısır OHAL'i 3. kez uzattı

Macron, Ruhani'yle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, İran'da düzenlenen protestolar sırasında mağdur olanlara karşı endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca Macron'un hafta sonu İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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DÜNYA Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ruhani ile telefonda görüştü

DÜNYA Sokağın lideri yok

Trump: Kim'e söylesinler

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor" dedi.

DÜNYA Trump: Kim'e söylesinler

İBB'den 'metro' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, basında yer alan metro projelerinin iptal edildiği haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.

GÜNDEM İBB: Metro projesi değil ihaleler iptal edildi

SGK'dan taşeron işçilere uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.

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EKONOMİ SGK'dan taşeron işçilere uyarı

EKONOMİ Taşeron işçisine kritik uyarı: İmzalamayın

Medya dünyasının acı kaybı

TRT Haber'in tecrübeli editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aniden rahatsızlanması üzerine İstanbul’daki Başkent Hastanesine kaldırılan Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.