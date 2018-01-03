3 Ocak Çarşamba Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
Mısır OHAL'i 3. kez uzattı
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararname yayınladığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı.
Macron, Ruhani'yle görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, İran'da düzenlenen protestolar sırasında mağdur olanlara karşı endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca Macron'un hafta sonu İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Trump: Kim'e söylesinlerABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor" dedi.
İBB'den 'metro' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, basında yer alan metro projelerinin iptal edildiği haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.
SGK'dan taşeron işçilere uyarı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.
Medya dünyasının acı kaybı
TRT Haber'in tecrübeli editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aniden rahatsızlanması üzerine İstanbul’daki Başkent Hastanesine kaldırılan Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.