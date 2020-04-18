3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Teknoloji

NASA 10 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından uzaya astronot gönderebilecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Amerikan topraklarından astronot gönderme kapasitesine ulaştıklarını ve mayıs ayında iki astronot taşıyacak bir mekiğin fırlatılacağını açıkladı. Ocak 2020'de bu alanda başarılı bir deneme gerçekleştiren SpaceX firmasının, 27 Mayıs'ta Florida eyaletindeki uzay istasyonundan gerçekleştireceği fırlatma sırasında yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ilk kez seyirci kabul edilmeyecek.