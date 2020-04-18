Gündem 3 PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA ORTADOĞU

3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
3 PKK'lı terörit hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
3 PKK'lı terörit hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

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