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MUĞLA

​3 saatte 30 bin araç geçti

3 saatte 30 bin araç geçti

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçirmeyi tercih edenler uzun araç kuyrukları oluştu. Akyaka'ya 3 saatte 30 bine yakın araç giriş yaptı. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu, araç sayısındaki fazlalık nedeniyle 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Tatilciler nedeniyle Akyaka'da uzun kuyruklar oluştu.
Tatilciler nedeniyle Akyaka'da uzun kuyruklar oluştu.

Bayramın ikinci gününde çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan araçlarıyla gelen tatilciler, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Jandarma trafiği drone ile izledi

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları jandarma ekiplerince drone ile izlendi. Mahalle girişinde drone ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı.

Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri, yoğunluk sebebiyle Hisarönü Kavşağı'nda araçları durdurmak zorunda kaldı. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı.

Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı dikkati çekti.
  • İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.
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