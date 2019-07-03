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Gündem Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece daha artacak
İSTANBUL

3 Temmuz 2019 hava durumu tahmini - Türkiye'nin tamamında güneşli hava

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece daha artacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı güneşli havanın etkisinde olacak. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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