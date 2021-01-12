3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı

Uzun yılların ortalamasının çok altında yağış alınan Konya'da çiftçiler endişeli. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu; "Sulama imkanı olanlar bu yıl 2-3 defa çıkış suyu vermek zorunda kaldı. Bu da maliyeti şimdiden artırdı. Bölgemizde hububat çıkışlarında asıl sorun kıraç alanlarda" dedi.