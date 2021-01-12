Gündem 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Detaylar geliyor...

Abone Ol Google News
Kumar oynarken yakalandılar

Kumar oynarken yakalandılar

​Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı.
DEAŞlı terörist yakalandı

DEAŞ'lı terörist yakalandı

​Sultanahmet ve Suruç saldırılarında patlayıcı temin etmişti.
Ülkemizin meşru menfaatlerini koruyoruz

​Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuşuyor.

Bilge Çocuk'tan<br>özel sayı

Bilge Çocuk'tan
özel sayı

​Görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırlandı.

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.