3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
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