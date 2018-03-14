Gündem3 yaşındaki oğlu cesedinin başında ağlarken bulundu
İZMİR

İzmir haber: 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürüldü

3 yaşındaki oğlu cesedinin başında ağlarken bulundu

İzmir’de polis, ağlama sesi üzerine girdiği evde kanlar içinde yatan Müzeyyen Laçin’in 3 yaşındaki oğlunu, cesedin başında ağlarken buldu. Kadının Pazartesi gecesi öldürüldüğü ve çocuğun o andan itibaren annesinin yanından olduğu ortaya çıktı.

Haber MerkeziIHA
3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.
3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.

İzmir’in Tire ilçesinde yalnız yaşayan Müzeyyen Laçin, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü. Dehşete düşüren olay, olaydan saatler sonra ortaya çıktı.
İddiaya göre, aslen Ankaralı olan 28 yaşındaki Müzeyyen Laçin, uzun süredir Tire’de Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak adresindeki evde 3 yaşındaki oğluyla beraber kiracı olarak yaşıyordu. Komşuları ve arkadaşları tarafından en son Pazartesi günü görülen kadından bir daha haber alınamadı.

Bugün akşam saatlerinde evden ağlayan çocuğun sesini duyan komşular, durumdan şüphelenerek polisi aradılar. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, evde korkunç manzarayla karşılaştılar.

Pazartesi gecesi vuruldu

İlk belirlemelere göre talihsiz kadının Pazartesi gecesi vurulduğu öğrenilirken, 3 yaşındaki çocuğun gün boyu evde annesinin cesediyle kaldığı gerçeği de yürekleri dağladı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri evde incelemeleri yaparken,. tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Laçin’in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.B. aranıyor.
Öte yandan, cenaze evden alınarak önce Tire Devlet Hastanesi’ne oradan da detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Müzeyyen Laçin’in 3 çocuk annesi olduğu ve 2 çocuğunun memleketinde yaşadığı öğrenildi.

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