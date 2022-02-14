Gündem 30 bin dolarlık tomografi cihazına zarar verdi serbest bırakıldı sonra silahlı kavgaya karıştı tutuklandı
İSTANBUL

30 bin dolarlık tomografi cihazına zarar verdi serbest bırakıldı sonra silahlı kavgaya karıştı tutuklandı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan Jiyan Özkaya tutuklanırken, Talip Gönültaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Haber Merkezi DHA
30 bin dolarlık tomografi cihazına zarar verdi serbest bırakıldı sonra silahlı kavgaya karıştı tutuklandı
Sultangazi'de tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan biri tutuklandı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Sağ bacağından vurulan Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya tomografi odasını birbirine kattı. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar savcılık talimatıyla serbest kaldı. Talip Gönültaş serbest bırakılmasından 2 gün sonra Sultangazi'de silahlı kavgaya karıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüphelilerden Jiyan Özkaya, dün tutuklandı. Talip Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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