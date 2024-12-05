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30 ilde PKK'ya 'Gürz-28' operasyonu: Son 10 günde 147 terör örgütü mensubu yakalandı

30 ilde PKK'ya 'Gürz-28' operasyonu: Son 10 günde 147 terör örgütü mensubu yakalandı

08:215/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-28" operasyonlarında, 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


#PKK
#GÜRZ-28
#Adıyaman
#Ağrı
#Antalya

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