30 ilde PKK'ya 'Gürz-28' operasyonu: Son 10 günde 147 terör örgütü mensubu yakalandı

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.