30 kilometre kovalayıp yakaladığı hırsızlık şüphelisi çocukların, etrafını sarıp polise teslim ettiler.

Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkiinde tadilat yapılan bir otelin otoparkında içerisinde döküm dirsek su borularının bulunduğu çuvalları çalarak kamyonete yükleyen 4-5 çocuk, Özkan Özçelik isimli vatandaşın kendilerine doğru geldiğini görünce, ellerindeki boruları bırakarak kaçmaya başladı. Çocukların bindiği kamyoneti otomobiliyle takip eden Özkan Özçelik, Manavgat Sanayi Sitesinde kamyonetten inerek kaçmaya çalışan çocuklardan 2 tanesini vatandaşların da yardımıyla yakaladı. Vatandaşlar, kamyonetin anahtarını alarak kamyoneti de polis ekipleri gelene kadar bekletti.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen B.K. (15) ve İ.K. (13) isimli suça sürüklenen çocuklar, Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken, üzerinde çalıntı malzemelerin bulunduğu kamyonet çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Çocuklardan birisi, polisler tarafından karakola götürülmeleri esnasında neden yaptın sorusuna “Anlatayım da içim bari rahatlasın. En azından hırsızlıktan yatacağım” dedi. Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen İncekum Jandarma Karakolu ekibine teslim edilen küçük yaştaki 2 çocuk, savcının talimatı doğrultusunda yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

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“Okurcalardan Manavgat’a kadar takip etti”

Çocukları kovalayan vatandaş Özkan Özçelik, “Alanya Okurcalar Mahallesinde patlatmadıkları, girmedikleri, çalmadıkları hiçbir şey kalmadı. Ben bir vatandaş olarak bunların Okurcalardan peşlerine düşerek Manavgat’a kadar takip ettim ve yakaladım. Yolda Kızılağaç kavşağındı kırmızı ışıkta durmayarak 3-4 tane araca zarar verdiler. Bunlar 2 tanesi kadın 4-5 kişiydiler. Yolda diğerleri inip kayboldu. Bunları esnafların da yardımıyla burada yakaladık” diye konuştu.

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