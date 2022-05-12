Gündem 30 sınavın 33ü şaibeli FETÖ sahte aday numarası ile sızmış
ANKARA

30 sınavın 33'ü şaibeli: FETÖ sahte aday numarası ile sızmış

FETÖ’nün askeri sınavlarda yaptığı usulsüzlükleri araştıran Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2010-2016 yılları arasında 60 sınavı mercek altına aldı. Örgütün bu sınavlardan 33’üne şaibe karıştırdığı tespit edildi. Mülakata girecek kişilere gayriresmi aday numarası veren FETÖ, oluşturduğu algoritma ile kimin kazanıp kimin eleneceğini belirlemiş.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
30 sınavın 33ü şaibeli: FETÖ sahte aday numarası ile sızmış
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Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, örgütün askeri sınavlarda yaptığı usulsüzlüklerin tespiti için sınavları mercek altına aldı. Jandarmayla ilgili olarak astsubay temel eğitim kursu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubaylıktan subaylığa geçiş gibi sınavlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve mülkiye müfettişleri tarafından incelendi. Hazırlanan raporda, 2010-2016 yılları arasında yapılan 60 sınavdan 33’ünün şaibeli olduğu bildirildi.

MÜLAKATTA GÖREV YAPTI, İTİRAFÇI OLDU

  • TEM polisi, şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı yaklaşık 1000 kişinin beyanları doğrultusunda çalışmalarını genişletti. TSK’ya subay ve astsubay olarak alınacak adaylarla ilgili yapılan sınavlarda usulsüzlük olduğu görüldü. Gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir örgüt mensubunun itirafları, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Askeri okullara giriş için yapılan mülakatta görevli olan itirafçı, örgütün izlediği yolu anlattı.

KAYIT DIŞI NUMARA

Askeri okul için mülakata giren adaylara T.C. kimlik numarası dışında belirli bir algoritmaya göre düzenlenmiş aday numarası verildiği tespit edildi. Algoritmadan çıkan sonuca göre, mülakata giren adayın örgüt mensubu olup olmadığını anlayan FETÖ’cü komisyon üyeleri, adaya puan verirken bu kriteri göz önünde bulundurmuş. Algoritmanın yöntemi şöyle:

RAKAMLARA GÖRE PUAN

  • Mülakat heyetinde yer alan örgüt mensubu, aday numarasının sondan 2 ve 3’üncü rakamlarını topluyor. 9 ve üzeri ediyorsa adaya 90 ve üzeri, 8 ediyorsa 80 ve üzeri puan veriliyor. Sonuç 5 ve daha azsa bu adaya düşük puan verilerek elenmesi sağlanıyor. Raporda örgütün elediği kişilerin aday numaralarına da dikkat çekildi. Aday numarasının ilk basamağı 3 veya 4 ile başlayan adayların tamamına yakını, 2 ile başlayanların da bir kısmının ön sağlık ve muayene aşaması ile fiziki kabiliyet testi ve mülakat aşamasında elendiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda aday numarası yok

Jandarma Genel Komutanlığı sınavına girmek isteyen adayların müracaat yaptıkları dijital platformlarda veya ıslak imzalı hiçbir belgede söz konusu aday numarasına rastlanmadı. Sınav sonrası tanzim edilen onay listeleri, seçim tutanakları ve sonuç tutanaklarında da aday numaraları çıkmadı. Sınavı kazananlara internet üzerinden yapılan duyurularda da aday numarasının bulunmadığı tespit edildi. Örgütün, mülakata girecek kişilere gayriresmi olarak aday numarası verdiği ve bunu gizlediği anlaşıldı.

FETÖ hepsini fişlemiş

  • Algoritma, sınava göre farklılık gösterebiliyor ancak yöntem hep aynı. Belirli bölümlerin toplanması sonucu elde edilecek rakama göre mülakata giren adayın örgütle irtibatlı olup olmadığı anlaşılıyor. FETÖ’cü komisyon üyeleri buna göre not verip örgütten olmayanları eliyor. Sınavı kazanan adaylardan FETÖ’cü olup olmayanlar da fişlenmiş. Bu yöntemle sınavı kazanan örgüt üyeleri “avantajlı kazanan”, örgüt üyesi olmayanlar “avantajsız kazanan” diye kodlanmış. FETÖ’cü olduğu halde örgütün önceliği ve kontenjana göre elenenler ise “avantajlı elenen” diye kodlanmış.

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