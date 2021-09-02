Gündem 30 yıllık birikimini bir dakikada kaybetti Adeta kitlendik kaldık
MANİSA

30 yıllık birikimini bir dakikada kaybetti: Adeta kitlendik kaldık

Manisa’nın Salihli ilçesinde simit ve poğaça satarak evinin geçimini sağlayan 65 yaşındaki Sabri Şipal’ı, kendilerini polis olarak tanıtıp, evdeki altınları, 'Soyulan kuyumcudaki altınlarla karşılaştıracağız' diyerek 200 bin lirasını dolandırdı. Şipal, yaklaşık 30 yıllık birikimini bir telefonla dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
30 yıllık birikimini bir dakikada kaybetti: Adeta kitlendik kaldık
30 yıllık birikimini bir dakikada kaybetti.

Salihli’nin Seyrantepe Mahallesi’nde yaşayan evli ve birisi engelli 2 çocuk babası olan Sabri Şipal, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesi sonucu 30 yıllık birikimi olan 200 bin lirasından oldu. Emekli olan ve “Ben yandım, başkaları yanmasın” diyen Şipal, “Ne olduğunu anlayamadık. Adeta kitlendik kaldık. Eşim ve ben elimizde avucumuzda ne varsa verdik” dedi.


“Kendilerini polis olarak tanıttılar”


Ev telefonundan arandıklarını belirten Şipal, "Bir gün evimizdeki telefon çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir kuyumcunun soyulduğu evimizdeki altınlarla o altınları karşılaştırmaları gerektiğini söylediler. Tabii öyle konuşma şekilleri ve tarzları nedeniyle cevap bile veremedik. Ne olduğunu anlayamadık. Evimize şapkalı ve burun hizasına kadar maske olan bir şahıs geldi. Elimizde avucumuzda ne varsa poşetin içinde koyduk. Hatta oğlumun engelli maaşını bile verdik” dedi.


“30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim”


Televizyonlarda bu tür haberleri gördüklerinde çok şaşırdıklarını ama aynı olayın kendi başlarına da geldiğini belirten Şipal, “İnsanlar bu tuzağa nasıl düşüyorlar diye sürekli eşimle konuşup dururduk. Şimdi aynısı bizim başımıza geldik. Nasıl oluyor o birikimlerini kendi ellerinizle veriyorsunuz anlaşılır gibi değil. Şaşkın bir hale geliyorsunuz ne isterlerse yapıyorsunuz. Yıllarca simit ve poğaça satarak evimin geçimini sağladım. 30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim. Hem herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum, hem de emniyet yetkililerinden tüm birikimimi alan bu şahısları adalet önüne çıkarmalarını istiyorum" dedi.

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