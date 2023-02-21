300 bin çadır kuruldu: AFAD koordinasyonunda barınma ihtiyacı karşılanıyor

AFAD ekipleri, deprem bölgesinde depremzedeler için çadır kurmağa devam ediyor. Bölgeye şu ana kadar 300 bin çadır kuruldu. Kurulan çadırlarda yaklaşık 1,2 milyon depremzede barınıyor. Bölgeye kurulan çadır sayısının kısa süre içerisinde 400 bine çıkarılması planlanıyor. Yeni kurulacak çadırlar ile birlikte 1,6 milyon kişinin barınma ihtiyacı karşılanacak. Çadırlar, AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Kızılay, uluslararası örgütler ile STK ve diğer kuruluşlar tarafından 10 ildeki 80 ilçeye kuruluyor. İhtiyacın yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı, Adıyaman merkez, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hatay Antakya ve İskenderun’a öncelik veriliyor. Çadırlar ihtiyacı olan köylere de ulaştırılıyor.

5 İLE 200 BİN ÇADIR

Deprem bölgesi olarak ilan edilen şehirlerden hasarın büyük olduğu Adıyaman’a 40 binden, Gaziantep’e 30 binden, Hatay ve Kahramanmaraş’a 50’şer binden, Malatya’ya ise 20 biden fazla çadır kuruldu. Depremden etkilenen diğer illere ise toplam 100 bin çadır kuruldu. Adıyaman’da 160 bin, Gaziantep’te 120 bin, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 200’er bin, Malatya’da ise 80 binden fazla kişi kurulan bu çadırlarda barınıyor. Diğer şehirler de 400 bin kişi çadırlarda barınıyor. Kurulan çadır sayısının kısa süre içerisinde 400 bine çıkarılması planlanıyor. 400 bin çadır kurulması halinde bölgede yaklaşık 1,6 milyon depremzede çadırlarda barınabilecek.

15 BİNİ SEVKİYAT AŞAMASINDA

Uluslararası kuruluşlar tarafından bölgede kurulması için gönderilen 15 bin 390 çadır sevkiyat aşamasında. Bu çadırların da kısa süre içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor. Bölgeye yurt dışından toplam 61 bin 101 çadır sevk edilecek.

200 BİN KONTEYNER

Bölgede şu ana kadar 6 bin 109 konteyner kurulumu yapıldı. Kurulan konteynerlerde 24 bin 436 kişi barınıyor. 65 bin konteyner kurulumu ise sürüyor. Bu sayı ilk etapta 100 bine ihtiyaç duyulması halinde 200 bine çıkarılacak.



