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300 bin çadır kuruldu: AFAD koordinasyonunda barınma ihtiyacı karşılanıyor

AFAD koordinasyonunda 10 ilde çadır kurulması devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin çadır kuruldu. Sayının kısa sürede 400 bine çıkarılması planlanıyor. Çadırlarda yaklaşık 1,6 milyon depremzede barınacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
AFAD koordinasyonunda 10 ilde çadır kurulması devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda 10 ilde çadır kurulması devam ediyor.

AFAD ekipleri, deprem bölgesinde depremzedeler için çadır kurmağa devam ediyor. Bölgeye şu ana kadar 300 bin çadır kuruldu. Kurulan çadırlarda yaklaşık 1,2 milyon depremzede barınıyor. Bölgeye kurulan çadır sayısının kısa süre içerisinde 400 bine çıkarılması planlanıyor. Yeni kurulacak çadırlar ile birlikte 1,6 milyon kişinin barınma ihtiyacı karşılanacak. Çadırlar, AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Kızılay, uluslararası örgütler ile STK ve diğer kuruluşlar tarafından 10 ildeki 80 ilçeye kuruluyor. İhtiyacın yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı, Adıyaman merkez, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hatay Antakya ve İskenderun’a öncelik veriliyor. Çadırlar ihtiyacı olan köylere de ulaştırılıyor.

5 İLE 200 BİN ÇADIR

Deprem bölgesi olarak ilan edilen şehirlerden hasarın büyük olduğu Adıyaman’a 40 binden, Gaziantep’e 30 binden, Hatay ve Kahramanmaraş’a 50’şer binden, Malatya’ya ise 20 biden fazla çadır kuruldu. Depremden etkilenen diğer illere ise toplam 100 bin çadır kuruldu. Adıyaman’da 160 bin, Gaziantep’te 120 bin, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 200’er bin, Malatya’da ise 80 binden fazla kişi kurulan bu çadırlarda barınıyor. Diğer şehirler de 400 bin kişi çadırlarda barınıyor. Kurulan çadır sayısının kısa süre içerisinde 400 bine çıkarılması planlanıyor. 400 bin çadır kurulması halinde bölgede yaklaşık 1,6 milyon depremzede çadırlarda barınabilecek.

15 BİNİ SEVKİYAT AŞAMASINDA

  • Uluslararası kuruluşlar tarafından bölgede kurulması için gönderilen 15 bin 390 çadır sevkiyat aşamasında. Bu çadırların da kısa süre içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor. Bölgeye yurt dışından toplam 61 bin 101 çadır sevk edilecek.

200 BİN KONTEYNER

Bölgede şu ana kadar 6 bin 109 konteyner kurulumu yapıldı. Kurulan konteynerlerde 24 bin 436 kişi barınıyor. 65 bin konteyner kurulumu ise sürüyor. Bu sayı ilk etapta 100 bine ihtiyaç duyulması halinde 200 bine çıkarılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'da gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 ya da 4 şeklinde yapılacak. Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik" dedi.

#AFAD
#Deprem
#Çadır
#Kızılay
#STK
1 saat önce
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300 bin çadır kuruldu: AFAD koordinasyonunda barınma ihtiyacı karşılanıyor
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