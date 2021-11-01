300 kilometre hızla bariyerlere çarptı

İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen Cumhuriyet tiyatrosu

İlkokul öğrencilerine Cumhuriyeti anlatmaya çalışan bir öğretmen siyah örtü örterek Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici ifadeler kullandı. Cumhuriyet'in gelişinden sonra kıyafetlerin değiştiğine dikkat çekerek şıklık vurgusu yapan öğretmen, 'Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez.' ifadelerini kullandı.







