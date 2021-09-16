300 liralık halı 50 liraya düştü: Müşteriler kuyruğa girdi

Elazığ’da bir işletmenin başlatmış olduğu ucuz halı kampanyası, dükkan önünde uzun kuyruğun oluşmasına neden oldu.

İHA

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı bölgede müşteriler, dükkan girişinde güvenlik ekiplerinin ateş kontrolünün ardından sırayla içeri alındı.

İHA

İşletme müdürü Özcan Özdemir, vatandaşlar için 2 hafta boyunca kampanyalı halı satacaklarını söyledi.

İHA



Özdemir, "Ürünler İstanbul’dan geliyor. Fabrika çıkışlı halılarımızı getirip, burada halka yardımcı olmak amacıyla uygun fiyata satıyoruz. Umarım vatandaşlar kampanyadan memnun kalır. Biz memnunuz. 300 liralık halılar 50 liraya düştüğü için rağbet oldu. Bu fiyatlar Türkiye genelinde yok" dedi.

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FOTOĞRAF 5 Olay, dün Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Bağcılar'da şubesi olan mağaza bir gün önceden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ihracat fazlası halıları metrekare fark etmeden 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı. Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi. İndirimli halı izdihamı: Fiyatı gören akın etti, izdiham oluştu Bağcılar'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

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FOTOĞRAF 7 Türkiye genelinde örgütlü bir AVM zinciri, müşterileri için halı ve kilim kampanyası düzenledi. Büyüklüklerine göre 50- 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim, yolluk ve halılar için erken saatten itibaren kalabalık oluştu. Getirilen büyük bölümü halı bin ürünü taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile Merkez Mahallesi’ndeki iki mağazaya yaklaşması ile izdiham oluştu. . Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta bir birlerini ezenler tarafından kapışıldı. Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık “Birbirinize zarar vermeyin” diye uyarı yaptı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bin halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi’ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı. Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi. Avcılar'da 50 liralık halı kampanyası izdihama neden oldu: Birbirlerini ezip geçtiler Avcılar'da bir mağaza tarafından düzenlenen 50 TL'ye halı kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı.

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