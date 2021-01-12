Gündem 300 metre derinlikten çıkarılıyor Torbası 350 TL
ŞANLIURFA

300 metre derinlikten çıkarılıyor: Torbası 350 TL

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 40 yıl önce keşfettikleri 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi çıkartarak, torbasını 350 TL’den satıyor.

Haber Merkezi İHA
Yarasa gübreleri 300 metre derinliğindeki mağaralardan çıkarılıyor.
Yarasa gübreleri 300 metre derinliğindeki mağaralardan çıkarılıyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran Vadisi’nde son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda yarasa gübresi keşfedildi. Bağ ve bahçelerde kullanılan ve çok verimli olduğu bilinen gübre 300 metre derinlikten zor şartlar altında çıkartılıyor.


Torbası 350 TL’den satılıyor

Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak amacıyla kullanılan yarasa gübresi, 7 kişi tarafından mağara ve obruklardan zor şartlar altında toplanıp çıkarılıyor.
Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz’’ dedi.

Bu işi kimse yapmıyor

Bugüne kadar böyle bir işin yapılmadığını söyleyen Hasan Nural şunları kaydetti:

’’Bölgemizde bu tür mağaralar çok var keşif edilerek turizme kazandırılması gerekiyor, böyle bir gübrenin işe yaradığını bilmiyorduk mağaralarda zor şartlarda çalışıyoruz. Bölgede benim yaptığım işi kimse yapmıyor, hem yorucu hem de uğraş isteyen bir iştir, ben gübreleri toplamak için 7 kişiyle birlikte mağaralarda çalışarak gübreleri gün yüzüne çıkarıp 50 kiloluk bir torbayı 350 TL’den çiftçilere satıyorum, yarasa gübresi çok faydalı bir gübre kuruduktan sonra tarlada kullanılması tarladaki verimi artırıyor, biz de bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz."

Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
FOTOĞRAF 9
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Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında hayvancılıkla geçimini sağlayan Şeyhmus Sever, pazar günü, 30 küçükbaşını otlatmaya çıkardı. Tarlada unutulan bir torba gübreden de yiyen hayvanlardan 15'i zehirlenerek öldü.
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Hastalanan 5 tanesinin de ölüm riski bulunuyor. 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve yaklaşık 40 bin TL zararı olduğunu belirten Şeyhmus Sever, Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günüydü. Kuzuları, koyunları otlamaya bıraktık. Gübreyi yediler. 15 tane öldü, 5 tanesi de hasta oldu. Onların nöbetini tutuyoruz. Jandarmaya ve Tarım ilçe Müdürlüğü'ne haber verdik. Gelip baktılar. Mağdur olduk diye konuştu.
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ÖLEN KUZUSUNA AĞLADI <br> <br> Küçükbaşlarını kaybeden ve ahırda yeni ölmüş olan kuzusunun yanında ağlayan Şükriye Sever (59) ise 11 çocuk sahibi olduğunu ve herhangi bir destek almadan hayvancılıkla geçindiklerini ifade ederek, Koyunum öldükten sonra yavrusu da ölü doğdu. Otlamaya gübrenin üstüne gittiler, öldüler. Mağduruz. Gördüğünüz gibi yavru kuzu da biraz önce öldü dedi.
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'MERAYI KONTROL EDİP HAYVANLARI ÖYLE SALMAK LAZIM' <br> <br> Hayvanlara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Cemal Çeviren de hayvanların yarım torbaya yakın üre gübresini yediklerini tespit ettiğini vurgulayarak, Fazla miktarda yedikleri için zehirlenme ve ardından solunum güçlüğü sonucu ölümleri gerçekleşmiştir...
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Bir hayvanın 20 gramdan fazla üre almasıyla kesinlikle zehirlenme söz konusu olur. Büyük çaplı telefatlar şekillenir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Özellikle meraların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve orada gübrenin olup olmadığına dikkat ettikten sonra hayvanları meraya salmaları lazım.
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Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Title
Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Title
Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Title
Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında, otlamaya çıkarılan Şeyhmus Sever'e (63) ait 30 küçükbaştan 15'i tarlaya bırakılan 1 torba gübreyi yedikten sonra öldü. Veteriner Hekim Cemal Çeviren, hayvanların mısır tarlasına bırakılan üre gübresinden yediğini belirterek, "Bir hayvanın 20 gramdan fazla üre alması sonucunda kesinlikle zehirlenme söz konusu olur. Özellikle meraların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve orada gübre olup olmadığına bakıldıktan sonra hayvanların meraya salınması lazım" dedi.


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