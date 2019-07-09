Gündem 300 metre uzunluğundan 40 metre derinliğinde kazmışlar
AYDİN

Aydın haberleri: Didim’de 40 metrelik kaçak kazı yapanlar yakalandı

300 metre uzunluğundan 40 metre derinliğinde kazmışlar

Aydın’ın Didim ilçesinde, kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapanların 300 metre uzunluğundan 40 metre derinliğinde define aradıkları öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Definecilerin kaçak kazı yaptıkları yer.
Definecilerin kaçak kazı yaptıkları yer.
Definecilerin kaçak kazı yaptıkları yer.
Definecilerin kaçak kazı yaptıkları yer.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Efeler Mahallesi Mesut Tatil Sitesi civarında hazine arazisi içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipleri bahse konu yerde 300 metre uzunluğunda yaklaşık 40 metre derinliğinde yerin kazıldığını tespit etti.

Olayla ilgili olarak paletli kepçe ile kazı yapan İ.T.K. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.C.Ö. ve R.E. isimli şahıslar yakalandı.

Olayda kullanılan paletli kepçeye el konulurken, şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ormanda define hayali ile kazı yaparken yakalandılar
GÜNDEM
Ormanda define hayali ile kazı yaparken yakalandılar

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
GÜNDEM
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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