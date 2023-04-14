31 bin öğrenci illerine döndü.

Deprem sebebiyle başka ile naklini yaptıran öğrenciler, yaşadıkları şehirlere dönmeye başladı. 2 ay içerisinde depremden etkilenen 10 ile toplam 30 bin 783 öğrenci geri döndü. Afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için yapılan faaliyetler devam ediyor. Eğitim kademeli olarak 1 Mart’ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da, 13 Mart’ta Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de, 27 Mart 10 Nisan tarihleri arasında ise Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da başladı. Bu illerden naklini başka illere aldıran öğrenciler yaşadıkları şehirlere dönmeye başladı. Bölgedeki tüm okullarda ders zili çalmasıyla dönüşler hızlandı.

HATAY’A 8 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ

Depremin en çok vurduğu iller arasında yer alan Kahramanmaraş’a 7 bin 561, Gaziantep’e ise 6 bin 299 öğrencinin dönüş nakli yapıldı. Hatay’a 8 bin 816, Malatya’ya 3 bin 264, Adıyaman’a 2 bin 596, Adana’ya bin 738, Şanlıurfa’ya 977, Diyarbakır’a 957, Osmaniye’ye bin 354 ve Kilis’e 173 öğrencinin geri dönüş nakli gerçekleştirildi. Yaklaşık iki aylık süreçte 10 ile toplam 30 bin 783 öğrencinin nakli yapıldı. Bölgede kurulan tüm konteynerlere öğrencilerin TRT EBA’dan dersleri takip edebilmeleri için TV kuruldu. Bu kapsamda 18 bin 60 TV kurulumu tamamlandı. Konteynerler kuruldukça TV kurulumu da devam edecek.

Ara tatil başlıyor

19 milyondan fazla öğrenci için bugün bir haftalık ara tatil başlıyor. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatili ise bugün başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Öğrenciler ara tatilde hem dinlenecek hem de ikinci dönemin yorgunluğunu atacaklar. Eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.











