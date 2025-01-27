3224 m2 niçin 70 m2 oldu haberim yok

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ergül'ün savcılık ve Bolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadelerine ulaşıldı.

Otel tarafından 3224 m2 alan için yangına uygunluk denetimi talep edilmiş, itfaiye eksikler tespit edince denetim talebine ilişkin dilekçe geri çekilerek 70 m2’lik kafe-restoran bölümü için “yangın güvenliğine uygundur” raporu alınmıştı. Ergül bununla ilgili olarak “Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yok. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım” dedi.

2007’de oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi, sonrasında da İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldıklarını anlatan Ergül, “Otellerin denetiminden sonra eksiklik varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğu bize söylenmedi. 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır” diye konuştu.

Yangına karşı her önlemin alındığını savunan Ergül, otel inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğu bulunmadığını öne sürdü. Ergül, alarm sistemi de bulunduğunu ancak yangında hasar aldığı için çalışmadığını iddia etti. Ergül, yangınla ilgili otelin güvenliği, teknik servisi, aşçıbaşı ve mutfak çalışanlarını suçladı.







