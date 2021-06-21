3,3 milyon TL'lik gasp cinayetiyle ilgili 13 kişi gözaltında

Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta geçtiğimiz hafta saat 11.00 sıralarında meydana gelmişti.
İddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğramıştı.
İçinde 3 milyon 3 yüz bin lira olan çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren Koçan, kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vurulmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yanındaki Aydın Mert ise kolundan yaralanmıştı.
13 kişi gözaltında
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.