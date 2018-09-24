İçişleri Bakanlığı, 17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 425 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 677 terör (PKK/KCK 160, sol 5, DEAŞ 34, FETÖ/PDY 478), 3 bin 992 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 178 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde 20'si ölü, 9'u sağ yakalanan, 4'ü teslim olan olmak üzere toplam 33 terörist etkisiz hale getirildi.

14 sığınak imha edildi

Yapılan operasyonlar neticesinde, 6 ilde (Siirt 6, Bingöl 3, Ağrı 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Diyarbakır 1) 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

19 ağır ve uzun namlulu (3 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar/füze, 1 uçaksavar, 13 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 987 operasyonda, 550 kg esrar, 191 kg eroin, 4,02 kg kokain, 4,5 kg afyon, 1,3 kg sentetik kannabinoid, 3,14 kg metamfetamin, 24,309 adet ectasy, 314,056 adet captagon, 667 adet sentetik ecza, 159,771 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 366 bin 54 paket kaçak sigara, 110 bin 731 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 992 kişi gözaltına alındı.

Asayiş uygulamaları ve okul servis araçlarının denetimi

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapılmış olup, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulandı.

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Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

791’i denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 979 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatör gözaltına alındı.