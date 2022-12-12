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POLİTİKA

34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: İşte isim isim tam liste

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi. Dosyalar Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan 'Karma Komisyon'a havale edildi.

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34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMMde: İşte isim isim tam liste
TBMM

Hakkında suç isnadı bulunan milletvekilleri hakkında TBMM Başkanlığı'na, 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi' sunuldu.

Karma Komisyon'a havale edildi

HDP'den 21, CHP, Zafer Partisi, DBP ve TİP'ten 1'er milletvekiline ait toplam 34 dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan 'Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyası olan isimler;

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekillerinin isimleri şu şekilde:

"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz,

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir,

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç,

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik,

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz,

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu,

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç,

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit,

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli,

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca,

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk,

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü,

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül,

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan,

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni,

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ,

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran,

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay,

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun,

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Öte yandan Salihe Aydeniz ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında 3'er, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, Alican Önlü, Murat Çepni ve Ayşe Acar Başaran hakkında 2'şer dosya bulunuyor.

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