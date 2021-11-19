Gündem 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında ortalık karıştı Yumruklar havada uçuştu
İZMİR

36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu

İzmir’de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davası devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasında, sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşmaya varan bir tartışma yaşandı. Kavga nedeniyle de duruşmaya ara verildi

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Haber Merkezi DHA
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu
Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 10 Eylül'de görülen 2'nci duruşmasında, projede binanın sürveyanı olarak imzası bulunan Durak Kayar'ın tahliyesine karar verilmesinin ardından tutuklu sayısı 3'e düştü.

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
OYNAT 00:51
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
İzmir meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.


  • Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla davacılar ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatının, önceki duruşmada sorduğu soruların ve verilen cevapların zabıtlara geçirilmediğini söylemesi üzerine zabıt katibi değiştirildi.

'GÜÇLENDİRME YAPILDIĞINI HATIRLAMIYORUM'


Duruşmada, tutuksuz sanıklardan eski apartman yöneticisi Ramazan B.'nin savunması alındı. Apartmanda önceden çatlaklar olduğu ve bunların epoksi yapılarak kapatıldığı iddiasıyla yargılanan Ramazan B., "Apartmanda 1999'dan 2010 yılına kadar oturdum, daha sonra İstanbul'a taşınıp dairemi kiraya verdim. 2006 ile 2009 yılları arasında apartmanda yöneticilik yaptım. Benim yöneticilik döneminde apartmanda daha önceki depremlerden dolayı hasar kaydı yoktu. 2005 yılındaki depremde binada küçük çatlakların olduğunu ancak deprem için güçlendirme konusunda bir şey yapıldığını hatırlamıyorum. Apartmanda oturduğum dönemde depreme dayanıksız olduğu yönünde bir düşünce yoktu. Olsaydı ben çocuklarımla beraber orada oturmazdım. Apartmanda yapılacak kentsel dönüşümle ilgili de bir bilgim yok. Ben taşındığımda, apartmanın altındaki 2 iş yeri birleştirilmiş ve öyle kullanılıyordu" dedi.

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KAVGA ÇIKINCA ARA VERİLDİ


Ramazan B.'nin savunmasının alınması sırasında, müştekiler ile sanık yakınları arasında salonda kavga çıktı. Polis ve salondaki izleyicilerin araya girerek, ayırdığı kavga sonrası duruşmaya ara verildi.

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