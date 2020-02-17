Gündem 39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclise geliyor
POLİTİKA

39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti'nin yeni kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Muş, " Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
Foto/arşiv
Foto/arşiv

39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e geliyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yasa teklifinin içeriğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
-Vakıf mallarındaki kiracılar 3 ayda borcunu ödesin
-Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz.
-Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz.
-KOBİ’lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.
-İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz.
-Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak.

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