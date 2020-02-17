39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e geliyor...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yasa teklifinin içeriğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
-İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
-Vakıf mallarındaki kiracılar 3 ayda borcunu ödesin
-Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz.
-Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz.
-KOBİ’lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.
-İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz.
-Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak.