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Antalya Finike haberleri: 4 asırlık tarihi değirmen yeniden faaliyette

4 asırlık tarihi değirmen yeniden faaliyette

Antalya'nın Finike ilçesinde 386 yıllık tarihi taş değirmen, imece usulü onarılarak yeniden faaliyete geçirildi. 1980'li yıllara kadar değirmenin aktif çalıştığını belirten Gökbük Muhtarı İskender Altınok, "Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
4 asırlık tarihi değirmen
4 asırlık tarihi değirmen

Finike'ye bağlı Gökbük Mahallesi'nde yaklaşık 4 asırlık geçmişi olan tarihi taş değirmen, mahalle muhtarı İskender Altınok önderliğinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yeniden faaliyete geçirildi.

Gökbük'te kendilerinden önce yaşam süren Rumlar tarafından yapıldığı tahmin edilen ve son yıllarda kullanılmayan taş değirmenin aslına uygun bakımı yapılarak hizmete açılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Değirmen aslına uygun yapıldı.

Yeniden buğday ve arpa üretiyorlar

Gökbük Muhtarı İskender Altınok, 1633 yılından kalma tarihi taş değirmene yeniden hayat vererek, değer kattıklarını söyledi. Altınok, bu fikri önce mahalle meclisinde istişare ettiklerini, mahalle sakinlerinin de desteğini alarak değirmeni onardıklarını söyledi.

Mahallelerindeki tarihi değirmene yeniden hayat vermekten mutlu olduklarını aktaran Altınok, "Bizden önce burada yaşamış Rumların yaptığı tarihi bir yapı. Son 30-40 yıldan bu yana aktif değildi. Mahallelimizle imece usulü ve Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'nin desteğiyle yeniden aktifleştirdik. Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Mahallemize ait bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi.

Civar köylerden un yaptırmaya getirenler vardı

Mahallede oturan Hasan Korkmazlar (70), değirmenin 1960'lı yıllara kadar aktif çalıştığını belirterek, "Kaş'tan, Demre'den, Kumluca ve civar köylerimizden develerle, merkeplerle un yaptırmaya gelirlerdi. Şimdi insanlar böyle değirmenleri değil, fabrikasyon unları tercih ediyor. Değirmen aktif kullanıldığı dönemlerde köyün ticari hayatı daha aktifti. Nüfusumuz daha kalabalıktı. Okulda bile 140'a yakın öğrencimiz vardı" diye konuştu.

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İyi bir çalışma

Mahalle sakinlerinden Günay Akçay da şöyle dedi:

"Mahallemizdeki değirmenin yaklaşık 400 yıllık geçmişi var. Çocukluk yıllarından itibaren gördüğümüz kadarıyla 80'li yıllara kadar faal olan bir çalışma dönemi vardı. Çevredeki uzak mahallelerden un yapmak için mahallemize misafir gelirdi. 80'li yıllardan sonra un fabrikalarının artması böyle yerlere ilgiyi azalttı. Ondan sonra tabii aktif çalışmadı. Yeni mahalle heyetimiz burayı aktif hale getirmek için mücadele verdi. Bu çabalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyoruz. İyi bir çalışma oldu."

Gökbük Mahallesi'ndeki tarihi değirmen faaliyete geçirildikten sonra öğütülen un gözleme yapılarak konuklara ikram edildi.

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