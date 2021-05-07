Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 4 bin lirayla Babama gidiyorum deyip çıktı 8 gündür haber alınamıyor
ŞANLIURFA

4 bin lirayla 'Babama gidiyorum' deyip çıktı: 8 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da 4 bin lira alıp babasına götürmek için evden çıkan 2 çocuk babası İsa Aslan’dan (26) 8 gündür haber alınamıyor. Hacir Aslan, hayatından endişe ettiği oğlu İsa’nın bulunmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
4 bin lirayla Babama gidiyorum deyip çıktı: 8 gündür haber alınamıyor
İsa Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Manisa’da kuyu sondaj işinde çalışan İsa Aslan, bayram öncesi izin alarak memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Konuklu Mahallesi’ndeki eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan, 29 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında 'babamlara gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Yanında 4 bin lira ile evden çıkan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İsa Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

İsa Aslan'dan 8 gündür haber alınamıyor.
DHA
İsa Aslan'dan 8 gündür haber alınamıyor.

İsa Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Ağabeyi Halil Aslan da kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Kendisinin sağ salim bulunmasını arzu ediyoruz” dedi.

Hacir Aslan oğlunun hayatından endişe ediyor.
DHA
Hacir Aslan oğlunun hayatından endişe ediyor.

Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can'dan sevindiren haber
GÜNDEM
Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can'dan sevindiren haber

34 gündür aranıyordu: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu
GÜNDEM
34 gündür aranıyordu: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu
Abone Ol Google News
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.

​İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Piyasa değeri 40 milyon lira

Piyasa değeri 40 milyon lira

Sahte belgeli lüks araç operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.