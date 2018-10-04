4 Ekim 2018 Perşembe gün ortası haberleri

'İnisiyatif artık bizde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine daha güvenle bakan bir ülke haline geldiğini söyledi. Geçmişte Türkiye’yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanların bugün destek olma yolları aradığını belirterek, “Hala farklı tavır içinde gözükenler de çok yakında aynı çizgiye gelecek” dedi. Devamı >>

Batman'da EYP'li saldırı: 4 şehit

Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Devamı >>

Diyarbakır'da büyük operasyona hazırlık

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik sokağa çıkma yasağı bulunan yerleri tek tek açıklayarak vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Devamı >>

LNG ticareti artıyor

Küresel LNG ticareti son dönemdeki yatırımlarla payını artırmaya devam ediyor. Çin'den gelecek ciddi talep artışı ve ABD ve Rusya’nın yatırım projeleri yakın döneme ilişkin enerji piyasalarında hareketlenmeye neden olacak. Uzmanlar, LNG’nin dünya piyasasına gönderilmeye başlandığını ifade ederek önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarına da yansımasının yakın olduğunu açıkladı. Devamı >>

İstanbul'da taksi ve minibüse zam geliyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, taksi, taksi-dolmuş ve minibüse zam yapılacağı açıklaması geldi. Açıklamayı yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam oranının 1 ay içerisinde yapılacak ikinci toplantıda açıklanacağını belirtti. Devamı >>

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Cimbom'a yazık oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3-0’lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Porto karşısında tutukluk yaptı. Sarı-kırmızılılar, 6 net pozisyona girdiği maçta sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da, oynadığı futbolla alkış aldı. Portekiz ekibine 3 puanı Marega’nın golü getirdi.Devamı >>

Lozan'ın metni ilk kez sergilenecek

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yılı nedeniyle Paris’teki Ordu Müzesi tarafından düzenlenen sergide Türkiye’nin Lozan Antlaşması onay metni ve Atatürk’ün 1923 tarihli mührü de ilk kez sergilenecek. Sergi 20 Ocak'a kadar açık. Devamı >>

PKK ekiyor ABD koruyor

PKK’nın Suriye’deki zehir tarlalarını ABD koruyor. Örgütün zorla el koyup uyuşturucu tarlalarına çevirdiği tarım arazileri, ABD üslerine yakın noktalarda yer alıyor. Kimsenin yaklaştırılmadığı arazilerde ABD zırhlıları devriye atıyor. Devamı >>

Kuraklık yüzyılı

40 yılda Türkiye’de ortalama sıcaklık 1.5 derece arttı. 2100 yılına kadar 1.5 derece daha artarsa Türkiye’de kuraklığa neden olacak, içme suyu ile gıda sıkıntısı yaşanacak. Devamı >>

TEM'de zincirleme kazaya neden olan kedi