4 Eylül; Cumhuriyetimizin mihenk taşıdır

“Tarihten bu yana hüküm sürdüğü coğrafyalarda, din, bayrak, vatan ve mukaddesatı yaşatmak uğruna büyük bedeller ödeyen atalarımız, 4 Eylül1919’da tüm dünyaya büyük bir ders vermiştir.

Osmanlı Devleti son zamanlarında hasta adam olarak nitelendiriliyor ve yedi düvele verdiği amansız mücadele, gücünü daha da yıpratıyordu. İşte tam bu dönemde 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya gönderilen Gazi Mustafa Kemal ve Silah arkadaşları Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi kararlar almıştır.

Milli mücadeleyi başlatan Atatürk, Anadolu'nun en güvenilir şehri olan Sivas’ta bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Türk milletinin, en kötü şartlar altında dahi çıkış yolunu bulabildiğinin güzel bir örneği olan 4 Eylül Sivas Kongresi, tarihi parlak, geleceği aydınlık olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşıdır.

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Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 108 gün bağrına basarak milli mücadeleye büyük katkı sağlayan Sivaslılar ise geçmişte olduğu gibi bugünde vatanı için seve seve canını vermeye hazırdır.

İşte bu duygu ve düşüncelerle 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum.” ifadelerine yer verdi.