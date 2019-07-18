Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli sağanak uyarısı 4 il için kuvvetli yağış uyarısı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2019, 08:01 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019, 08:03 AA