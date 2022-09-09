4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün firari 'mahrem imam'larından 15 Temmuz itirafları

FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya, diğer mahrem imamlar Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu: “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı.”