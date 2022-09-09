Gündem 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon soruşturmasında aranan 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon soruşturmasında aranan 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında mahrem imam, askeri öğrenci, ev ağabeyi olarak faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla arandıkları belirlendi.

Aralarında 1 özel sektörde öğretmen, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 emekli Astsubay, 1 aktif görevde uzman erbaş, 1 öğretim görevlisi ve 1 Adli Tıp Kurumu'nda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmaları için operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalama işlemleri devam ediyor.

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