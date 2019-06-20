Gündem 4 ilde FETÖnün hücre evlerine operasyon son dakika haberleri
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4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi

4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon son dakika haberleri

İzmir merkezli 4 ilde 30 hücre evine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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